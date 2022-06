Der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Felix Tshisekedi, und der belgische König Philippe. (Arsene Mpiana / AFP)

Sie sei auf Ausbeutung ausgerichtet gewesen und habe den Kongolesen eine ungerechtfertigte und paternalistische, von Diskriminierung und Rassismus geprägte Lebensform aufgezwungen, führte er in Kinshasa aus. Der König hatte sein Bedauern bereits 2020 in einem Schreiben an Präsident Tshisekedi zum Ausdruck gebracht, vermied es jedoch, sich für die Kolonialzeit zu entschuldigen.

Mit seiner Frau Mathilde befindet er sich auf Staatsbesuch im Kongo. Die belgische Kolonialpolitik gilt als eine der brutalsten, die afrikanischen Ländern im 19. und 20. Jahrhundert von europäischen Staaten aufgezwungen worden war. Der damalige belgische König Leopold II. beherrschte das Gebiet von 1885 bis 1908 und betrachtete es als persönliches Eigentum. Historikern zufolge wurden Millionen Menschen getötet, verstümmelt oder starben an Krankheiten, während sie auf Kautschukplantagen arbeiten mussten. Die Verbrechen gingen als Kongogräuel in die Geschichte ein. - Im Kongo ringen heute unterschiedliche bewaffnete Gruppen um Einfluss. Die Sicherheitslage ist prekär.

