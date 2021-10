Serbien hat der Box-Mannschaft aus dem Kosovo offenbar die Einreise zur bevorstehenden Weltmeisterschaft verwehrt.

Nach Angaben des kosovarischen Verbands waren die Athleten aufgefordert worden, Nationalsymbole an ihrer Ausrüstung zu entfernen. Als sie sich weigerten, hätten sie die Grenze nicht passieren dürfen. Serbien erkennt das Kosovo nicht als eigenständigen Staat an. Die Behörden in Belgrad äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall.



Der Box-Weltverband AIBA teilte am Tag vor WM-Beginn mit: "Die AIBA erwartet, dass die Delegation des kosovarischen Boxverbandes nicht anders behandelt wird als die Delegationen anderer Mitglieder." Man stehe im Kontakt mit den Ausrichtern und bemühe sich, die Situation zu klären.