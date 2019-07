Mit der steigenden Beliebtheit der FaceApp wachsen auch die Datenschutzbedenken.

Der demokratische Minderheitenführer im US-Senat, Schumer, rief das FBI und die Handelsaufsicht FTC dazu auf, die Sicherheit und den Datenschutz unter die Lupe zu nehmen. Die in Russland entwickelte App benötige vollen und unwiderruflichen Zugriff auf die persönlichen Fotos und Daten der Nutzer, schrieb Schumer in einem Brief.



Mit der App können User ihr Gesicht altern lassen oder das Geschlecht ändern. Viele Prominente nutzen die App, posten die umgewandelten Bilder und sorgen so für noch mehr Bekanntheit. Wie Deutschlandfunk-Nova-Reporter Andreas Noll berichtet, werden die Fotos in einer Cloud hochgeladen und per Künstlicher Intelligenz verändert. Dabei lasse sich FaceApp Zugriff auf die IP-Adressen und Standorte der User sichern.



Der "Forbes"-Reporter Thomas Brewster hat beim Konzern weitere Angaben gefordert. In einer Antwort hieß es, die Daten würden nicht in Russland gespeichert. Zudem könnten die Nutzer fordern, dass ihre Daten gelöscht würden. Die meisten Bilder würden innerhalb von zwei Tagen gelöscht und Nutzerdaten nicht an Dritte weitergegeben.