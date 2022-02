Im Mai 2021 war die Lage weniger angespannt als heute: US-Außenminister Antony Blinken (li.) und der russische Außenminister Sergej Lawrow in der isländischen Hauptstadt Reykjavik. (dpa-bildfunk / Saul Loeb/Pool Photo via AP)

Wie in Moskau mitgeteilt wurde, wollen sich Blinken und Lawrow am Donnerstag in Genf treffen. Ob es auch noch zu einem Gespräch zwischen den Präsidenten Russlands und der USA, Putin und Biden, kommt, ist nicht klar. Zur Voraussetzung machte Biden nach Angaben der französischen Regierung, dass Russland auf einen Einmarsch in die Ukraine verzichtet.

Ein Sprecher des Kreml sagte dazu, Putin und Biden könnten sich treffen, wenn sie es für "machbar" hielten. Er betonte aber auch, es sei "verfrüht", über konkrete Pläne für einen Gipfel zu sprechen.

Scholz und Putin wollen telefonieren

Die Bundesregierung kündigte für den Nachmittag ein Telefonat zwischen Bundeskanzler Scholz und Putin an. Es sei eng eingebunden in die internationalen Bemühungen zur Entschärfung des Ukraine-Konflikts und auch mit dem französischen Präsidenten Macron abgesprochen, der zuvor ebenfalls noch einmal mit Putin Kontakt aufnehmen wolle, erklärte ein Sprecher. Die Bundesregierung hält die Situation nach Angaben ihres Sprechers für "extrem gefährlich".

Ukraine will an Gesprächen beteiligt werden

Die Ukraine begrüßte die Bestrebungen zu hochrangigen Kontakten zwischen Russland und den USA, will aber beteiligt werden: "Niemand kann unser Problem ohne uns lösen", sagt der Chef des Obersten Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, Danilow.

Außenminister Kuleba forderte von der Europöischen Union mehr Druck auf Russland. Es sollte Sanktionen geben und zwar sofort, betonte er in Büssel. Dort beraten heute die EU-Außenminister über das weitere Vorgehen.

Lage in Ostukraine angespannt

Der russische Präsident Putin kam derweil in Moskau mit seinem Sicherheitsrat zusammen. Es wird erwartet, dass es bei den Beratungen auch um die Lage in der Ost-Ukraine geht, aus der widersprüchliche Informationen vorliegen.

In der Region Donezk hat Separatistenführer Puschilin zu den Waffen gerufen, um gegen ukrainische Regierungstruppen zu kämpfen. Es seien zwei Schulen, ein Krankenhaus und ein Elektrizitätswerk getroffen worden, teilten die Behörden mit. Diese Angaben lassen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Zugleich riefen die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine den Kreml dazu auf, sie als unabhängige Staaten anzuerkennen. Damit könnte Russland dort tausende Soldaten stationieren - ähnlich wie in den von Georgien abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien.

Internationale Beobachter sprechen von einer massiven Zunahme von Verstößen in der Ostukraine gegen den dort eigentlich geltenden Waffenstillstand. Die USA befürchten, dass Russland den Konflikt schüren könnte, um den Vorwand für einen Einmarsch zu schaffen. Russland hat an der Grenze zur Ukraine etwa 150.000 Soldaten zusammengezogen. Moskau streitet Angriffspläne aber ab.

Schallenberg: "Zeichen weiter auf Sturm"

Der österreichische Außenminister Schallenberg warnte vor diesem Hintergrund vor zu hohen Erwartungen an ein mögliches Gipfel-Treffen. Die Zeichen stünden nach wie vor auf Sturm, sagte Schallenberg im Deutschlandfunk. Das Fenster der Diplomatie schließe sich zusehends, aber es sei noch nicht zu.

Schallenberg betonte , die Bereitschaft Russlands weiterzureden, sei ein Erfolg der bisherigen Abschreckung durch Sanktionsandrohungen. Dabei liege alles auf dem Tisch. Die Gaspipeline Nord Stream 2, an der neben Russland auch Deutschland und Österreich beteiligt seien, könne jedoch nicht Kernelement einer Drohkulisse sein.

