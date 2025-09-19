Räumungsklage gegen AfD

Die Kündigung des Mietvertrags für die AfD-Bundesgeschäftsstelle ist ein Fall für das Berliner Landgericht. (IMAGO / Herrmann Agenturfotografie / Udo Herrmann)

Eine Verhandlung darüber vor dem Landgericht Berlin brachte keinen Erfolg. AfD-Vize Gottschalk hatte zuvor erklärt, die Partei habe eine außergerichtliche Streitbeilegung angeboten.

Das Gericht muss nun über die Räumungsklage der Eigentümerfirma des Gebäudes entscheiden. Diese will die AfD nicht länger als Mieter dulden. Der Streit hatte sich an einer größeren Party nach der Bundestagswahl im Innenhof des Bürokomplexes entzündet. Die AfD wirft der Vermieterin rein wirtschaftliche Interessen vor.

Das Gericht will seine Entscheidung in einer Woche verkünden.

