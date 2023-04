Im Sudan wurde eine Waffenruhe angekündigt. (Marwan Ali/AP/dpa)

Laut Berichten mehrerer Medien landeten zwei Transportmaschinen der spanischen Luftwaffe in Dschibuti, einem Nachbarland des Sudan. Eine Bestätigung der Regierung in Madrid gibt es dazu nicht. Die USA bereiten sich laut den Worten ihres Verteidigungsministers Austin auf verschiedene Optionen zur Evakuierung ihrer Bürger vor. Auch die Bundeswehr trifft nach Angaben des Verteidigungsministeriums Vorbereitungen, um Deutsche aus dem Sudan auszufliegen. Ein erster Versuch am Mittwoch musste wegen der angespannten Lage abgebrochen werden.

Im Sudan selbst gibt es unterdessen erneut Bemühungen um eine Feuerpause. Die Armee stimmte nach eigenen Angaben bereits zu. Unklar ist, ob die andere Konfliktpartei - die paramilitärische RSF-Miliz - einverstanden ist. Bei den seit rund einer Woche andauernden Kämpfen wurden bereits zwei vereinbarte Waffenruhen nicht eingehalten.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.