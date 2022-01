Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (picture alliance/dpa/dpa-Pool | Sven Hoppe)

Das geht aus einer Stellungnahme seines Privatskretärs hervor, die der Katholischen Nachrichtenagentur vorliegt. Demnach räumt Benedikt ein, entgegen seiner bisherigen Darstellung doch an der Ordinariatssitzung am 15. Januar 1980 teilgenommen zu haben. Allerdings sei in der betreffenden Sitzung nicht über einen seelsorgerlichen Einsatz eines wegen Missbrauchstaten verurteilten Priesters entschieden worden.

In dem Gutachten war Benedikt vorgeworfen worden, sich als Münchner Erzbischof fehlerhaft verhalten zu haben. Aktivistinnen der katholischen Reformbewegung "Maria 2.0" forderte den früheren Papst auf, seinen päpstlichen Namen abzulegen. Er habe den sexuellen Missbrauch Minderjähriger "auf gerade dreiste Weise verharmlost". Das jüngste Gutachten dürfe für die Erzbdiözese München und Freising, aber auch für katholische Kirche insgesamt, nicht ohne Folgen bleiben.

