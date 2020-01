Bei den Benefizspielen der Tennis-Stars um Alexander Zverev und Roger Federer für die Betroffenen der Buschbrände in Australien sind fast fünf Millionen Dollar erlöst worden.

Das teilten die Organisatoren der Australian Open nach den Show-Matches in der Rod-Laver-Arena mit. Dort standen neben Zverev und Federer auch die beiden Weltranglisten-Führenden Rafael Nadal und Novak Djokovic sowie Serena Williams, Naomi Osaka und Caroline Wozniacki etwa zwei Stunden auf dem überdachten Platz. Die Qualifikations-Partien auf den Außenplätzen für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres mussten jedoch wegen Regens unterbrochen und auf Donnerstag vertagt werden.



Eine Verschiebung des Turniers, das am Montag beginnen soll, scheint derzeit ausgeschlossen. "Nach den aktuellen Informationen ist die Wettervorhersage gut", sagte Turnierdirektor Craig Tiley und betonte: "Wir erwarten keine Verzögerungen, und wir haben zusätzliche Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass die Australian Open wie geplant ablaufen können." Tags zuvor hatten Profis während der Qualifikation und bei einem Einladungsturnier in Melbournes Stadtteil Kooyong über Atemprobleme, Husten und Schwindel geklagt.