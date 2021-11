Im westafrikanischen Benin sind 26 von Frankreich zurückgegebene Kulturgüter in Empfang genommen worden.

Die Artefakte trafen per Flugzeug in Cotonou ein und wurden in den Präsidentenpalast gebracht. Auf den Straßen verfolgten hunderte Menschen den Transport der Kulturgüter, die teilweise als heilig gelten.



Bei den Objekten handelt es sich um hölzerne Statuen, mit Schnitzereien verzierte Thronsitze, Palasttore mit Reliefs und religiöse Gegenstände. Französische Kolonialsoldaten hatten sie Ende des 19. Jahrhundert bei der Eroberung des Königreichs Dahomey gestohlen.



In französischen Museen befinden sich etwa 90.000 Kunstgegenstände aus afrikanischen Ländern.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.