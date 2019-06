Mehr als sechs Wochen nach der umstrittenen Parlamentswahl im westafrikanischen Benin sind dort bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mehrere Demonstranten getötet worden.

In der Stadt Savè ging die Polizei mit Gewalt gegen Oppositionelle vor, die Barrikaden errichtet und tagelang eine Landstraße blockiert hatten. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden mindestens zwei Menschen erschossen. Weitere Tote gab es demnach bei Protesten in der Stadt Tchaourou.



In Benin war am 28. April ein neues Parlament gewählt worden. Die Wahlkommission hatte allerdings nur zwei Parteien zugelassen, die beide Präsident Talon nahestehen. Die Anhänger der Opposition hatten die Abstimmung deshalb boykottiert und fordern ihre Annulierung.