Für sein jüngstes Projekt stellte der Pianist Schaefer nun erstmals eine 17-köpfige Big Band zusammen. Der Name dieses Jazzorchesters, Hive Mind (Schwarmverhalten), bezieht sich hier auf Phänomene aus der Tierwelt. Inspiriert von Vogel- oder Bienenschwärmen strebt Benjamin Schaefer in seiner Big Band einen ständigen Rollenwechsel aller Beteiligten an: Jeder Musiker ist potenziell Führender und Folgender. Bei der Live-Premiere am 25. Februar im Alten Pfandhaus Köln präsentierte sich das Ensemble in mitreißender Spiellaune: Dynamische Kollektiv-Improvisationen, für die Schaefer lediglich grafische Handlungsanweisungen angefertigt hatte, wechselten sich ab mit Stücken, in denen punktgenaues Satzspiel und griffige Themen mit freien Passagen kleinerer Splittergruppen, die sich aus dem Ensemble herausbildeten, ein spannungsvolles Wechselverhältnis eingingen.

Big Band "Hive Mind"

Benjamin Schaefer, Piano, Leitung

Jan Schneider, Matthias Schriefl, Bastian Stein, Matthias Bergmann, Trompete

Klaus Heidenreich, Moritz Wesp, Robert Hedemann, Jan Schreiner, Posaune

Marko Lackner, James Wylie, Holger Werner, Denis Gäbel, Uli Kempendorff, Saxofon

Frank Wingold, Gitarre

Igor Spallati, Kontrabass

Jonas Burgwinkel, Schlagzeug

Teil 2 der Aufnahme vom 25.2.2019 aus dem Alten Pfandhaus in Köln

Teil 1 wurde am 14.5. in "Jazz Live" gesendet.