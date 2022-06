Regierungskrise in Israel

Bennett und Lapid streben Neuwahlen an

Israel steuert erneut auf vorzeitige Wahlen zu. Premierminister Bennett und Außenminister Lapid wollen in der kommenden Woche einen Antrag auf Auflösung des Parlaments in die Knesset einbringen. Demnach soll Lapid bis zur Bildung einer neuen Regierung als Übergangspremier eingesetzt werden. Es wären die bereits fünften Neuwahlen in Israel in etwas mehr als drei Jahren.

21.06.2022