Benzin-Krise in Großbritannien

In Großbritannien wird der Einsatz des Militärs zur Beilegung der Treibstoff-Engpässe an den Tankstellen vorbereitet.

Wie Wirtschaftminister Kwarteng in London mitteilte, werden 150 Militärangehörige für die Benzin-Auslieferung geschult. Weitere 150 Soldaten hielten sich bei Bedarf bereit.



Die Regierung hatte am Montag wegen der Krise den Einsatz des Militärs angeordnet. Seit vergangener Woche hatten sich vor britischen Tankstellen lange Schlangen gebildet. Grund für das Chaos sind Lieferschwierigkeiten - dem Land fehlen infolge des Brexit und der Corona-Pandemie zehntausende Lkw-Fahrer. Um die Versorgungsenpässe zu beheben, hatte die Regierung am Wochenende eine vorübergehende Lockerung der Visa-Bestimmungen für ausländische Lkw-Fahrer und Fachkräfte aus anderen Branchen beschlossen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.