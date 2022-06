Weder Tankrabatt noch Neun-Euro-Ticket sollten nach den Vorstellungen von Bundesfinanzminister Lindner verklängert werden. (picture alliance/dpa/Sven Hoppe)

Autofahrer in Deutschland zahlten am 20. Juni im Tagesdurchschnitt 1,97 Euro für einen Liter Super E5 sowie 2,06 Euro je Liter Diesel, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Im Vergleich mit Deutschlands direkten Nachbarn war Superbenzin an diesem Tag nur in Polen, Tschechien und Luxemburg günstiger.

Grund für die zuletzt verhältnismäßig moderaten Preise in Deutschland dürfte die vorübergehende Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe zum 1. Juni sein, erklärten die Statistiker.

Bundesfinanzminister Lindner sagte, das Preisniveau an der Zapfsäule sei in den letzten Wochen deutlich gesunken. Für Autofahrer sei die Entlastung spürbar. Auch für das Neun-Euro-Ticket zog der FDP-Politiker eine positive Bilanz. Zugleich dämpfte er Erwartungen, dass es für Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket im September Anschlussregeln geben könnte.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.