Grünen-Fraktionschef Hofreiter hat in der Debatte um höhere Benzinpreise Union und SPD mit scharfen Worten attackiert.

Obwohl sie selbst einen ansteigenden CO2-Preis beschlossen hätten, starteten sie eine populistische Benzinwutkampagne, sagte er. Union und SPD hätten ein höheres Klimaziel beschlossen, verweigerten aber die Umsetzung. Stattdessen zündeten Finanzminister Scholz von der SPD, Verkehrsminister Scheuer von der CSU und andere die - Zitat - "nächste Stufe der Unredlichkeit".



Scholz hatte der "Bild"-Zeitung gesagt, wer immer weiter an der Spritpreisschraube drehe, ignoriere die Nöte der Bürger. Scheuer nannte die Forderung der Grünen "besorgniserregend". Die Preise dürften nicht immer weiter nach oben gehen. In der Mobilität gebe es auch einen sozialen Aspekt. Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock hatte erklärt, sie strebe nach der Bundestagswahl die Erhöhung der Benzinpreise um 16 Cent pro Liter an, wovon ein Teil bereits zu Jahresbeginn erfolgt sei. Kritik daran kam auch von FDP und Linkspartei.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.