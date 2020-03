Mehrere Politiker haben Konsequenzen für Beamte gefordert, die sich zum rechtsnationalen "Flügel" der AfD bekennen.

Grund ist die Entscheidung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, den "Flügel" als Beobachtungsfall einzustufen. Die SPD-Kovorsitzende Esken sagte dem "Handelsblatt", es sei höchste Zeit, dass der Staat dafür sorge, dass Angehörige rechtsextremer Vereinigungen in diesem Land keine Kinder unterrichteten, keine Straftäter ermittelten und nicht in Verwaltungen oder Gerichten über das Schicksal von Menschen entschieden. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sensburg argumentierte, Beamte genössen einen vielfältigen Schutz des Staats bei ihrer Tätigkeit. Im Gegenzug erwarte man von ihnen Verfassungstreue. Dies sei mit einer Mitgliedschaft im "Flügel" unvereinbar. Auch die Grünen-Innenpolitikerin Mihalic sagte der Zeitung, Beamtinnen und Beamte hätten einen Eid geleistet und dürften nicht den geringsten Zweifel an ihrer Verfassungstreue aufkommen lassen.