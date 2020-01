Syrische Regierungstruppen haben offenbar mit dem Sturm auf die strategisch wichtige Stadt Maaret al-Numan im Nordwesten des Landes begonnen.

Die von Rebellen beherrschte Stadt in der Provinz Idlib sei vollständig umzingelt und werde von Westen her angegriffen, teilte die oppositionsnahe "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" mit. Die Offensive werde durch die russische Luftwaffe unterstützt.



Maaret al-Numan liegt an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt an einer Autobahn, die Damaskus mit Aleppo verbindet. Der Ort wird seit 2012 von Gegnern das syrischen Machthabers Assad beherrscht.