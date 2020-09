Eine neue Kommission der Bundesregierung beginnt heute mit Beratungen über die künftige Ausrichtung der Landwirtschaft in Deutschland.

An dem Treffen in Berlin nimmt neben Umweltministerin Schulze und Agrarministerin Klöckner auch Kanzlerin Merkel teil. Sie hatte die Einrichtung des beratenden Gremiums Ende des vergangenen Jahres angesichts bundesweiter Bauernproteste vorgeschlagen. Dessen konkrete Aufgabe ist es, Zielkonflikte zwischen einer wirtschaftlich tragfähigen Lebensmittelproduktion und Umweltschutz sowie zwischen steigenden Verbrauchererwartungen und Preisbewusstsein in Einklang zu bringen. Dabei geht es etwa um Themen wie biologische Vielfalt, Pflanzenschutz, Klimawandel, Vorgaben für die Tierhaltung und die Kennzeichnung von Fleisch.



Die sogenannte "Zukunftskommission" soll noch im Herbst einen Zwischenbericht vorlegen, den Abschlussbericht dann im Frühsommer 2021. Ihr gehören Vertreter von Landwirtschaft, Handel und Ernährungsbranche, Verbraucher-, Umwelt- und Tierschützer sowie Wissenschaftler an.