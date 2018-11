Der Journalist und Bundeswehr-Experte Thomas Wiegold sieht in der Berater-Affäre der Armee insbesondere Versäumnisse in der Verwaltung.

Die Vorgänge zeigten, dass im Haus "ein gewisses Chaos herrscht", sagte Wiegold im Deutschlandfunk (Audio-Link). Erschreckend sei, dass die Spitze des Ministeriums von vielen Details gar keine Ahnung habe. Wiegold wies darauf hin, dass Verteidigungsministerin von der Leyen in einer gestrigen Sondersitzung des Verteidigungsausschusses die Gesamtverantwortung übernommen haben soll. Sie ducke sich also nicht weg.



Der Autor ergänzte, das Ressort und die dazugehörigen Behörden hätten in den vergangenen Jahren zunehmend Probleme, das Geld, das in Verträge und in die Beschaffung gesteckt werde, zielgerichtet auszugeben. Es fehle die nötige Expertise und da habe man geglaubt, das Problem mit externen Beratern als "schnelles Hilfsmittel" zu lösen. Von einem Versagen wollte Wiegold nicht sprechen. Aber einige Stellen hätten gedacht, es sich einfacher zu machen und eine Abkürzung zu nehmen. Das falle ihnen nun auf die Füße.



Von der Leyen (CDU) hatte sich gestern Abend in einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses den Fragen der Abgeordneten gestellt. Dabei ging es um den Verdacht von Rechtsverstößen und Vetternwirtschaft beim Einsatz externer Berater. Innerhalb von zwei Jahren wurden in von der Leyens Ministerium und bei der Bundeswehr für Beraterverträge mindestens 200 Millionen Euro ausgegeben. Nach der mehr als vierstündigen Sitzung des Ausschusses hieß es von Seiten der Opposition, es seien noch viele Fragen offen geblieben. Mitte Dezember ist eine weitere Sondersitzung geplant. Danach soll über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses entschieden werden.