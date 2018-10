Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat Fehler in der sogenannten Berater-Affäre eingeräumt.

Die Art und Weise, wie Leistungen abgerufen worden seien, sei teilweise nicht in Ordnung gewesen, sagte die CDU-Politikerin dem Magazin "Stern". Sie kündigte an, eine zentrale Vergabestelle einzurichten und auch die Fachaufsicht über nachgeordnete Ämter zu stärken. Von der Leyen machte zudem deutlich, dass sie auch in Zukunft vor allem im IT-Bereich auf externe Berater angewiesen sei.



Die Verteidigungsministerin war nach einem Bericht des Bundesrechnungshofes unter Druck geraten. Darin wurden Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Beraterverträgen kritisiert.