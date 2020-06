Nach dem Abschluss des Bundestags-Untersuchungsausschusses zur sogenannten Berateraffäre sehen Union und SPD die frühere Verteidigungsministerin von der Leyen nicht in der politischen Verantwortung.

Das geht nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios aus dem Abschlussbericht der Regierungsparteien hervor, der am Abend an die Oppositionsvertreter verschickt wurde. Demnach heißt es in dem Papier, dass von der Leyen kaum eine Entscheidungsvorlage zu den untersuchten Vorgängen selbst gezeichnet habe. Das Büro der CDU-Politikerin sei zwar über die entscheidenden Vorgänge in Kenntnis gesetzt worden. Die Entscheidungen selbst seien aber häufig auf Ebene der Staatssekretäre getroffen worden. Die heutige EU-Kommissionspräsidentin hatte vor dem Ausschuss Fehler ihres Ministeriums im Umgang mit Beraterverträgen eingeräumt. Diese seien unter ihrer Führung jedoch abgestellt worden.



Der Untersuchungsausschuss war nach Berichten des Bundesrechungshofs über Rechts- und Regelverstöße bei der Heranziehung externer Berater eingesetzt worden. Die Oppositionsparteien wollen in einigen Wochen ihre Stellungnahme abgeben.