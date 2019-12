Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Lindner hat Strafanzeige wegen der Löschung von Daten auf einem Mobiltelefon der früheren Bundesverteidigungsministerin von der Leyen gestellt.

Das bestätigte eine Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion. Es bestehe der Verdacht der Beweismittelvernichtung. Die Angelegenheit ist brisant, weil der Untersuchungsausschuss zur sogenannten Berateraffäre die Handydaten als Beweismittel angefordert hatte. In der Anzeige macht Lindner geltend, durch die Löschaktion sei die Beweiserhebung vereitelt worden. Das schade der parlamentarischen Aufklärung.



Das Ministerium hatte die Löschung der Daten mit einem Sicherheitsproblem begründet, nachdem die Handynummer der damaligen Ministerin von der Leyen im Sommer auf einer Internetseite veröffentlicht worden war.



In der Berateraffäre geht es um umstrittene Aufträge des Verteidigungsministeriums an externe Beratungsfirmen.