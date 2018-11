In Brüssel haben die EU-Mitgliedsländer über den Vertrags-Entwurf zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union beraten. An dem Treffen nahmen alle EU-Botschafter mit Ausnahme des britischen Vertreters teil. Anschließend sagte ein Diplomat, angesichts der massiven Widerstände in Großbritannien wolle die EU nicht selbst noch auf Änderungen dringen.

Es gehe auch darum, den Briten nicht die Möglichkeit zu geben, das Paket als Ganzes wieder aufzuschnüren. Nach der Veröffentlichung des Brexit-Vertrags steht die britische Premierministerin May weiter unter Druck, auch aus den eigenen Reihen. Der zurückgetretene Brexit-Minister Raab sagte der "Sunday Times", May habe sich bei den Verhandlungen mit der EU einschüchtern lassen. Großritannien dürfe sich aber nicht erpressen oder bestechen lassen. Er gehe nicht davon aus, dass dieser Brexit-Deal durch das Parlament komme. May wies die Vorwürfe zurück und warnte zugleich vor Neuwahlen.