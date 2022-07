"Konzertierte Aktion"

Das Bundeskanzleramt in Berlin (picture alliance / POP-EYE / Christian Behring)

Die Bundesregierung rechnet mit einem monatelangen Prozess der konzertierten Aktion im Kampf gegen die hohe Inflation. "Es ist klar, wir reden über eine lange Strecke", sagte Regierungssprecher Hebestreit mit Blick auf das am Nachmittag stattfindende Treffen im Kanzleramt. Konkrete Ergebnisse seien heute noch nicht zu erwarten. Ähnlich äußerte sich SPD-Generalsekretär Kühnert. Die Regierung wolle dazu beitragen, günstige Bedigungen für die Gespräche von Arbeitgebern und Gewerkschaften zu schaffen. Es sei jedoch kein "Zauberworkshop", der auf einen Schlag alle Probleme lösen werde, so Kühnert weiter.

Die Konferenz hatte Scholz Anfang Juni nach dem Vorbild ähnlicher Gespräche in den 1960er und 70er Jahren angeregt. Neben Arbeitgeberpräsident Dulger, DGB-Chefin Fahimi und Bundesbank-Präsident Nagel nehmen auch mehrere Wissenschaftler teil. Von Seiten der Regierung sind unter anderen Wirtschaftsminister Habeck, Arbeitsminister Heil und Finanzminister Lindner dabei.

Hüther (IdW) für Einmalzahlung

Schon vorab gab es mehrere Forderungen und Vorschläge, wie man die Menschen in Deutschland entlasten sollte. So hält der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, zum Beispiel Einmalzahlungen der Arbeitgeber an die Beschäftigten für sinnvoll. Hüther sagte im Deutschlandfunk, etwas Ähnliches habe man bereits mit der Corona-Prämie versucht. Man könnte sich an dieser Summe orientieren, die 1.500 Euro betragen habe. Dieser Betrag, der dann brutto für netto ausgezahlt werde, könnte ein wichtiges Signal setzen.

Esken (SPD): "Es darf keine Lohnzurückhaltung geben"

Die Parteivorsitzende der SPD, Esken, forderte im Deutschlandfunk , es dürfe keine Lohnzurückhaltung beim Treffen im Kanzleramt geben. Vor allem kleine und mittlere Einkommen seien stark belastet. Die Bundesregierung habe zwar schon zahlreiche Entlastungen für die Haushalte auf den Weg gebracht. Weil die Preise aber voraussichtlich weiter hoch blieben, müssten die Einkommen angehoben werden.

Spahn (CDU) für Senkung der Stromsteuer

Der Vize-Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Spahn, plädierte für eine gezielte Steuersenkung. Konkret könne die Stromsteuer gesenkt werden, sagte Spahn, ebenfalls im Deutschlandfunk . Denkbar sei auch, die Energiepreise für Haushalte zu staffeln. Außerdem müssten alle Vorschläge, um Energie einzusparen, vorurteilsfrei geprüft werden. Dazu gehörten auch ein autofreier Sonntag und ein Tempolimit.

Bundeskanzler Scholz (SPD) hatte gestern im ARD-Interview Hoffnungen auf baldige weitere Entlastungen durch den Staat gedämpft. Er sagte, man könne nicht ein 30-Milliarden-Euro-Paket umsetzen und gleichzeitig schon das nächste diskutieren. Auch Finanzminister Lindner (FDP) sprach sich gegen neue Staatsausgaben aus.

