Josep Borrell, Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik (dpa / Photothek / Thomas Koehler)

Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Hinweis auf Informationen aus dem Kreml. An den Gesprächen im sogenannten "Normandie-Format" nehmen die außenpolitischen Chefberater der Regierungen Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine teil. - Die Bundesregierung und Frankreich dringen seit Wochen darauf, dass es wieder Gespräche geben soll, um Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker-Friedensabkommens für die Ostukraine zu erzielen.

Heute wird der EU-Außenbeauftragte Borrell zu einem dreitägigen Besuch in der Ukraine erwartet. Zusammen mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba will er sich zunächst in den Osten des Landes begeben, wo sich ukrainische Truppen und prorussische Separatisten seit 2014 in einem Krieg gegenüberstehen. Auf dem Programm des EU-Chefdiplomaten stehen außerdem Gespräche mit weiteren Vertretern der ukrainischen Regierung in Kiew.

