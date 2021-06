Aus Sicht der Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer gibt es bei der Wirtschaftsentwicklung in Ostdeutschland weiterhin Rückstände im Vergleich zum Westen.

Zwar habe sich die wirtschaftliche und soziale Basis in Ostdeutschland in den vergangenen Jahren deutlich verbessert, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Woidke nach einer Videoschalte der ostdeutschen Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Merkel. Es bleibe aber Nachholbedarf in unterschiedlichen Bereichen.



Merkel wandte sich in der Konferenz gegen die Äußerungen des Ostbeauftragten Wanderwitz, wonach Teile der AfD-Wählerschaft dauerhaft für die Demokratie verloren seien. Merkel sagte, es sei natürlich beschwerlich, wenn Menschen sich von der Demokratie abwendeten. Aber sie werde sich nie damit abfinden, dies als gegeben hinzunehmen. Wanderwitz hatte zudem gesagt, dass er bei Menschen in Ostdeutschland eine stärkere Neigung zur Wahl rechtsradikaler Parteien sehe.

