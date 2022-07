Das demokratische Lager von Präsident Biden will mit einem Bundesgesetz unter bestimmten Bedingungen Abtreibungen flächendeckend ermöglichen. Die US-Politologin Joyce Mushaben sagte im Deutschlandfunk , Biden könne nur wenig ausrichten. Sie bezeichnete die Anhörung als "symbolische Veranstaltung", da der Senat den Gesetzentwurf stoppen werde. Mushaben gab an, dass in nächster Zeit noch einige weitere Entscheidungen zum Thema Abtreibung anstehen, etwa ob Apotheken online bestellte Abtreibungspillen in andere Bundesstaaten verschicken dürfen. Manche Bundesstaaten versuchten bereits, den Postversand zu verbieten.