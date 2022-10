Der Plenarsaal des Deutschen Bundestages (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Mit einer Änderung des Aufenthaltsrechts will sie langjährig geduldeten Ausländern ermöglichen, die Voraussetzungen für ein Bleiberecht in Deutschland zu erfüllen. Dafür sollen gut integrierte Ausländer ein auf ein Jahr befristetes so genanntes "Chancen-Aufenthaltsrecht" bekommen, das dann bei Erfüllen bestimmter Voraussetzungen in ein dauerhaftes Bleiberecht münden kann.

Außerdem berät das Plenum einen Entwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium, mit dem Pflegekräfte vor allem im Krankenhaus entlastet werden sollen. Im Mittelpunkt steht ein neues System zur Personalbemessung, das stufenweise eingeführt und ab 2025 verbindlich gelten soll.

