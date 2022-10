Der Plenarsaal des Deutschen Bundestages (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Mit einer Änderung des Aufenthaltsrechts will sie langjährig geduldeten Ausländern ermöglichen, die Voraussetzungen für ein Bleiberecht in Deutschland zu erfüllen. Dafür sollen gut integrierte Ausländer ein auf zwölf Monate befristetes so genanntes "Chancen-Aufenthaltsrecht" bekommen. In dieser Zeit können die Voraussetzungen für ein reguläres Bleiberecht erfüllt werden.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.