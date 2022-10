Die russischen Angriffe zielen nach Angaben aus Kiew verstärkt auf die ukrainische Energieversorgung der Ukraine. (picture alliance / AA / Metin Aktas)

Es werde daran gearbeitet, für die kritische Infrastruktur in Großstädten, Städten und Dörfern mobile Stromquellen zur Verfügung zu stellen, teilte der Präsident in Kiew mit. Bei der Beschaffung von Generatoren setze das Land auch auf die Hilfe ausländischer Partner. Als Folge der Energieknappheit durch den russischen Angriffskrieg müssen sich die Menschen in der Ukraine zudem auf eine eingeschränkte Stromversorgung einstellen. Der ukrainische Versorger Ukrenerho kündigte an, den Strom zeitweise abzuschalten. Er riet den Menschen, ihre Mobiltelefone über Nacht aufzuladen und Taschenlampen und Batterien bereitzuhalten.

Zum beginnenden Winter versucht die russische Armee derzeit, gezielt gegen die Energieversorgung vorzugehen. Durch verstärkte Angriffe seit Beginn vergangener Woche sind nach ukrainischen Angaben etwa ein Drittel der Elektrizitätswerke des Landes zerstört worden.

