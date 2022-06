Ost-Ministerpräsidentenkonferenz

Luftaufnahme der Ostseeinsel Riems (imago /Jens Koehler )

Bei dem Treffen auf der Ostseeinsel Riems soll es vorrangig um die Gewährleistung einer sicheren Energieversorgung und die Preissteigerungen für die Verbraucher gehen. Die Kosten machten vielen Menschen große Sorgen, erklärte die derzeitige Vorsitzende der Konferenz, Schwesig, im Vorfeld. Das gelte gerade in Ostdeutschland, wo die Einkommen oft niedriger seien und oft weitere Wege zur Arbeit zurückgelegt werden müssten. In diesem Zusammenhang erneuerte sie die Forderung an den Bund nach weiteren Entlastungen der Bürger.

Die Regierungschefs der fünf ostdeutschen Flächenländer sowie Berlins kommen in der Regel einmal im Jahr zu Beratungen zusammen.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.