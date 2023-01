Der Deutsche Bundestag (picture alliance / Daniel Kalker / Daniel Kalker)

Diese hat als prioritäre Handlungsfelder unter anderem eine zeitgemäße Ausbildung, gezielte Weiterbildungen, Verbesserungen der Arbeitsqualität und eine moderne Einwanderungspolitik genannt. Am Nachmittag steht im Plenum zudem eine Aussprache über die Proteste im rheinischen Braunkohleort Lützerath an. Dazu ist eine Aktuelle Stunde angesetzt. Der Weiler war in einem tagelangen Großeinsatz der Polizei gegen den Widerstand von Klimaaktivisten geräumt worden.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.