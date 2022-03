G7-Agrarminister beraten über Folgen des Ukraine-Kriegs. (dpa / picture alliance / Kay Nietfeld)

In der Videokonferenz im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft will Ressortchef Özdemir mit seinen Kollegen auch erörtern, wie die globalen Märkte offen gehalten und stabilisiert werden können. Es gelte, gemeinsam dafür zu sorgen, dass der sinnlose Krieg die Lebensmittelversorgung in einigen Teilen der Welt nicht noch weiter verschärfe, hatte der Grünen-Politiker vorab erklärt. An der Beratung sollen auch der ukrainische Minister Leschenko sowie Vertreter internationaler Organisationen teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.