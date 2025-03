Russischer Angriffskrieg

Der britische Premierminister Starmer (Kin Cheung/AP/dpa)

Am Sonntag hatten westliche Staats- und Regierungschefs in London beschlossen, dass eine Staatengruppe - angeführt von Großbritannien und Frankreich - mit der Ukraine an einem Friedensplan arbeiten solle, der dann mit den USA erörtert werde.

Frankreichs Präsident Macron sagte der Zeitung "Le Figaro", er habe mit Starmer über eine einmonatige Waffenruhe in der Luft, auf See und im Bereich der Energieinfrastruktur in der Ukraine gesprochen. Der britische Verteidigungsminister Pollard dementierte, dass es diesbezüglich eine Einigung gebe. Vielmehr lägen noch verschiedene Optionen auf dem Tisch.

