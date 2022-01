Das Nato-Hauptquartier (Archivbild) (Johanna Geron/Pool Reuters/AP)

Moskau will unter anderem erreichen, dass sich die Nato dazu verpflichtet, auf dem Gebiet der Ukraine und anderer Staaten Osteuropas, des Südkaukasus und in Zentralasien militärische Handlungen zu unterlassen. Zudem soll das Militärbündnis den Verzicht auf eine weitere Ausdehnung und insbesondere auf die Aufnahme der Ukraine erklären.

Gestern hatte es wegen der Ukraine-Krise bereits ein Treffen in Moskau mit Beteiligung Deutschlands und Frankreichs gegeben. Deutschland wurde vom außenpolitischen Berater von Bundeskanzler Scholz, Plötner, vertreten. Nach Angaben des Kreml bekräftigten alle Seiten ihr Festhalten an dem Friedensplan für die Ost-Ukraine, der 2014 in Minsk vereinbart wurde.

In den kommenden Tagen wird es weitere internationale Treffen zu dem Thema geben: Am Sonntag und Montag wollen Regierungsvertreter aus den USA und Russland in Genf über die Krise sprechen. Am Dienstag sind Gespräche zwischen Russland und der Nato geplant.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.