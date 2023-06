Charles Michel (links), Präsident des Europäischen Rates, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär, Josep Borrell, Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, nehmen an einem Runden Tisch auf dem EU-Gipfel teil. (Geert Vanden Wijngaert / AP / dpa )

NATO-Generalsekretär Stoltenberg war zum Auftakt des zweitägigen Treffens zu einem Gedankenaustausch mit den 27 Staats- und Regierungschefs eingeladen. Im Anschluss daran erklärte Stoltenberg, er sehe durch den Aufstand der Söldnergruppe Wagner vom Wochenende Risse im russischen System. Es sei aber noch zu früh, endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Entscheidende sei nun, der Ukraine weitere Hilfe zuzusagen.

Lettlands Regierungschef Karins erklärte, die beste Sicherheitsgarantie für die Ukraine sei die volle Mitgliedschaft in der NATO, sobald der Krieg ende. Bundeskanzler Scholz appellierte an die Mitgliedsländer der Europäischen Union, die Unterstützung der Ukraine aufrechtzuerhalten. Der Krieg könne noch lange dauern. Die Länder der EU müssten sich deshalb unterhaken und bereit sein, so lange wie nötig an der Seite der Ukraine zu stehen.

Scholz erwartet Fortschritte im Asylsystem

Bundeskanzler Scholz zeigte sich beim EU-Gipfel in Brüssel unbeeindruckt von der polnischen und ungarischen Kritik an den Reform-Plänen des europäischen Asylsystems. Der von den Innenministern vereinbarte Solidaritätsmechanismus sei ein großer Durchbruch, sagte der SPD-Politiker mit Blick auf die Beratungen.

Dieser bedeute, dass die Staaten an den Außengrenzen der EU einen Beitrag leisten müssten und die Last nicht allein bei den Grenzstaaten liege. Polen und Ungarn hatten erneut den Plänen für die Asylreform eine Absage erteilt und Vetos angekündigt. Der polnische Regierungschef Morawiecki erklärte zudem, er werde in Brüssel einen neuen Vorschlag zur Flüchtlingspolitik der EU vorlegen

Kritik der Grünen an EU-Asylplänen

Die Ko-Vorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament, Reintke, hat sich gegen die geplante Verschärfung der EU-Asylregelungen ausgesprochen. Reintke sagte im Deutschlandfunk, dass es durch die umstrittenen Asylverfahren an den EU-Außengrenzen zu dramatischen Zuständen kommen könne

