Treffen in Ramstein

Vertreter von Politik und Militär beraten heute auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein über die weitere Unterstützung der Ukraine. (Nina Brink)

An dem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf der Basis in Rheinland-Pfalz nimmt auch der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius teil. NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der ebenfalls erwartet wird, hatte bereits in Aussicht gestellt, dass die Ukraine schwerere Waffen erhalten solle, um sich gegen Russland zu verteidigen. In der estnischen Hauptstadt Tallinn hatten sich gestern bereits elf Staaten - darunter Deutschland - darauf verständigt, ein neues milliardenschweres Paket neuer Waffenhilfen für die Ukraine zu schnüren.

Der deutsche Ressortchef Pistorius äußerte sich am Abend im ZDF zu den Rüstungsfragen. Dabei verwies er darauf, dass niemand die Lieferung von Leopard-Panzern ausschließe. Auch die Genehmigung zur Lieferung durch andere europäische Partner könne erteilt werden. Dazu seien aber noch viele Fragen offen, erklärte der SPD-Politiker.

