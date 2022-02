In Toulouse findet ein Weltraumgipfel statt. (NASA/ESA/Gerst)

Dabei wollen sich die zuständigen Minister der EU-Staaten unter anderem über den Ausbau sicherer Satellitennetze, über den zunehmenden Weltraumschrott, aber auch über die Beobachtung des Klimawandels austauschen.

Erwartet wird zudem eine Rede von Frankreichs Staatspräsident, der sich für eine größere Eigenständigkeit Europas in der Raumfahrt starkmachen will. Macron will dabei laut Elysée-Palast auch auf die Konkurrenz durch private Akteure wie dem US-Unternehmen SpaceX eingehen. Deutschland wird durch die Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, die Grünen-Politikerin Christmann, vertreten.

ESA hofft auf mehr Eigenständigkeit

Die europäische Weltraumagentur ESA ist ebenfalls auf dem Gipfel zu Gast. Ihr Chef Aschbacher hofft darauf, in der Frage eines eigenen europäischen Zugangs zum All voranzukommen. Er hat schon früher gesagt, dass Europa es sich eigentlich nicht leisten könne, keinen autonomen Zugang zu haben. Zwar gibt es in Französisch-Guyana bereits einen Weltraumbahnhof. Europa verfügt aber nicht über ein eigenes Raumschiff für bemannte Flüge ins All. Derzeit fliegen die Astronauten der ESA mit der NASA ins All.

Sicheres Internet per Satellit

Die EU-Kommission hatte erst gestern ein Weltraum- und Verteidigungspaket vorgestellt. Darin geht es vor allem um den Ausbau von Internetverbindungen per Satellit, um Europa strategisch unabhängiger machen. Die ersten Satelliten für dieses Programm sollen 2024 in Betrieb genommen werden. Ziel ist es demnach auch, Europa in Krisen gegen einen Absturz terrestrischer Infrastrukturen etwa durch Cyberangriffe zu schützen.

Die EU betreibt bereits zwei Satellitenprogramme: Copernicus zur Erdbeobachtung und Galileo als Navigationssystem. soll.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.