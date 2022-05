Bundesaußenministerin Annalena Baerbock beim Gipfeltreffens der G7-Außenminister in Weißenahus. (Kay Nietfeld/dpa)

Bei ihrem Treffen im schleswig-holsteinischen Weißenhaus verabschiedeten die Außenminister der Staatengruppe einen Aktionsplan. Einzelheiten will Bundesaußenministerin Baerbock im Laufe des Tages bekannt geben.

Bei den Gesprächen geht es heute auch um die Konflikte im Mittleren Osten und die Terrorgefahr in Nordafrika. Nach dem Ende der G7-Beratungen an der Ostsee beginnt am späten Nachmittag in Berlin ein Treffen der NATO-Außenminister.

Im Mittelpunkt dürfte dabei der russische Krieg in der Ukraine sowie die Frage einer raschen Nato-Mitgliedschaft von Finnland und Schweden stehen. Mit Spannung wird erwartet, wie sich die Türkei bei dem Treffen positioniert. Präsident Erdogan hatte gestern mit kritischen Äußerungen für Irritationen gesorgt. Skandinavische Länder böten Terrororganisationen wie der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK Unterschlupf, sagte Erdogan.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 14.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.