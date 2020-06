In Berlin berät Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Laut einem Formulierungsvorschlag für das Treffen wollen die Länder Großveranstaltungen noch mindestens bis Ende Oktober verbieten, aber Ausnahmen zulassen. Die Länder streben außerdem an, dass in den Schulen nach den Sommerferien wieder der Regelbetrieb aufgenommen wird.

Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, haben sich Bund und Länder auf die komplette Öffnung der Schulen bereits geeinigt. Voraussetzung sei, dass sich die Infektionslage weiterhin gleichbleibend gut entwickele. Wie der volle Schulbetrieb nach den Sommerferien praktisch organisiert werden soll, darüber beraten die Kultusminister der Länder in einer Videokonferenz an diesem Donnerstag.

Erhöhung des Rundfunkbeitrags?

Vor dem Treffen hatten die Ministerpräsidenten den Staatsvertrag für die Erhöhung des Rundfunkbeitrags unterzeichnet. Damit machten sie den Weg frei für die noch nötigen Abstimmungen in allen Länderparlamenten. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, machte allerdings deutlich, dass es im Magdeburger Landtag derzeit keine Mehrheit für die Erhöhung gibt. Vorgesehen ist, den Rundfunkbeitrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio von derzeit monatlich 17,50 Euro auf 18,36 Euro anzuheben.