Der Präsident der Ukraine, Selenskyj, bekommt Besuch aus Litauen und Polen. (Tobias Hase/dpa)

Mit ihrem Besuch wollen Nauseda und Duda ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck bringen, hieß es von den jeweiligen Regierungen der Staaten, die Mitglieder sowohl in der EU als auch in der Nato sind. Zuvor hatte bereits der Staatspräsident Estlands, Karis, der ukrainischen Regierung seine Unterstützung zugesichert. Die gegenwärtige Situation sei eine klare Bedrohung für die Sicherheit Europas, sagte Karis nach dem Gespräch. Dies sei ein entscheidender Moment in der europäischen Geschichte.

