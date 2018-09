Die von den USA angedrohten Zölle auf Autos könnten die deutsche Automobilwirtschaft zwischen fünf bis sieben Milliarden Euro jährlich kosten.

Auf diese Zahlen kommt das Bundeswirtschaftsministerium in Berechnungen. Das entspräche etwa 0,2 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts, heißt es in einer Antwort des Ressorts auf eine Anfrage des stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden Theurer. Die Auswirkungen dürften in Deutschland also angesichts der geringen gesamtwirtschaftlichen Effekte kaum ins Gewicht fallen. Weiter schreibt das Ministerium, auch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit befürchte man für den Fall der Zölle nicht.



Theurer warf der Bundesregierung vor, das Problem - auch aus diplomatischen Gründen - kleinzureden. Tatsächlich dürften die Auswirkungen größer sein. Bundeskanzlerin Merkel müsse das Thema deshalb zur Chefsache machen, sagte Theurer dem Handelsblatt.