Die SPD wirft dem Bundesgesundheitsministerium vor, es habe an Obdachlose und Behinderte minderwertige Schutzmasken verteilen wollen. Minister Spahn (CDU) weist die Kritik und Rücktrittsforderungen zurück. Erweisen sich die Vorwürfe am Ende als haltlos?

Ausgelöst hatte die Empörung der SPD ein Bericht des Magazins "Der Spiegel" vom Wochenende. Demnach bestellte das Bundesgesundheitsministerium (BMG) im Jahr 2020, als Schutzausrüstung gegen das Coronavirus in Europa knapp war, in China Masken im Wert von rund einer Milliarde Euro. Diese Masken wollte das Gesundheitsministerium demnach an Obdachlose, Behinderte oder Hartz-IV-Empfänger verteilen. Das für die Maskensicherheit zuständige Arbeitsministerium habe jedoch seine Zustimmung verweigert.

Chinesische Masken ohne CE-Zertifikat

Warum? Nach Darstellung des Bundesgesundheitsministeriums forderte das SPD-geführte Arbeitsministerium damals weitere Untersuchungen, ob die Masken den Schutzanforderungen entsprechen. Denn die aus China bezogenen Masken besaßen nicht das in Europa übliche CE-Zertifikat.



Waren die Masken also tatsächlich "minderwertig", wie die SPD jetzt behauptet, und deren geplante Verteilung an obdachlose und behinderte Menschen sowie Pflegeheime "menschenverachtend", wie SPD-Co-Chefin Esken behauptet?

CPI- oder CPA-Standard

In einem vierseitigen "Faktenblatt", das am Wochenende an die Medien ging, tritt Spahns Ministerium den Vorwürfen entgegen. Darin erläutert die Behörde, dass zu Beginn der Pandemie Masken mit CE-Zertifikat faktisch nicht erhältlich gewesen seien. Der TÜV, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfARM) und das BMG hätten daher einen neuen Prüfstandard für Schutzmasken namens CPI entwickelt.



Das BMG argumentiert, dass dieser Standard mit dem vom Bundesarbeitsministerium geforderten Standard CPA identisch sei, was den Infektionsschutz betrifft. Die Masken seien entgegen der Vorwürfe nicht minderwertig, sondern gewährleisteten einen effektiven Infektionsschutz. Das Bundesarbeitsministerium habe für den Einsatz darüber hinaus jedoch noch die Überprüfung zweier weiterer Faktoren gefordert - Temperaturkonditionierung und Gebrauchssimulation. Diese machen laut BMG aber keinen Unterschied in puncto Infektionsschutz, sondern nur für den Arbeitsschutz



Für die Nationale Reserve Gesundheitsschutz sind die CPI-normierten Masken im Infektionsschutzgesetz anerkannt. Dort sollen sie dem BMG zufolge nun auch zur Verwendung kommen.

Was ist mit den sozialen Einrichtungen passiert, die die Masken erhalten sollten?

Nachdem das Arbeitsministerium die CPI-normierten Masken aus China abgelehnt hatte, sah das Gesundheitsministerium nach eigenen Angaben von der geplanten Verteilung an soziale Einrichtungen ab. Stattdessen schlug Spahns Haus laut dem "Faktenblatt" vor, mittlerweile ausreichend verfügbare, in Deutschland produzierte FFP2-Masken zu versenden. Dies sei auch erfolgt.

Spahn: "SPD will Regierung und Opposition zugleich sein"

Spahn betonte heute zudem in Berlin, dass das Sonderkontingent an Obdachlose eine Idee des Arbeitsministeriums selbst gewesen sei. Es seien im vergangenen Jahr Millionen von Masken gleichen Typs auch durch die Länder verteilt worden und hätten Schutz geboten - auch im medizinischen Bereich.



Der Minister kritisierte die SPD für ihren "Ansatz, gleichzeitig Regierung und Opposition sein zu wollen." Die SPD nehme in Kauf, die Menschen zu verunsichern. "Das alles sagt mehr über den Zustand der SPD aus, als über die Qualität von Masken", so Spahn.

SPD-Co-Chef Walter-Borjans wiederholt Rücktrittsforderung heute nicht

Die Rücktrittforderungen seiner Co-Chefin Esken wiederholte der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans heute Morgen nicht. Im Dlf sagte er, es gehe darum, dass hier eine Unterteilung der Menschen im Land vorgenommen werde - "nach denen, für die diese Masken nicht gut genug waren, und denen, denen man sie dann geben kann".



Berlin-Korrespondent Theo Geers sagte im Dlf, das Papier des BMG lege nahe, dass an den Vorwürfen, mit denen Minister Spahn konfrontiert werde, nichts dran sei. Die Frage sei, ob die SPD-Chefs von dem "Faktenblatt" gewusst hätten, als sie Spahn in verschiedenen Sonntagszeitungen beschuldigten.

Linke will Aktuelle Stunde

Die Partei Die Linke beantragte eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Statt in der Krise Sicherheit zu geben, veranstalte die Koalition ein unwürdiges Theater, sagte Fraktionsgeschäftsführer Korte der Deutschen Presse-Agentur. Es stünden mehrere Vorwürfe im Raum, von der Abwertung benachteiligter Bevölkerungsgruppen bis hin zur Verschwendung von Steuergeldern in Milliardenhöhe. Die Aktuelle Stunde könnte an diesem Mittwoch stattfinden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 07.06.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 02.06.)

Reisen und Corona-Pandemie weltweit

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 27.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 27.05.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 04.06.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Delta-Variante? (Stand: 06.06.)

Informationen zu Impfungen

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 21.05)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 02.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.