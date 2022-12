Jury-Sprecherin

Noch bis zum 31.12. können Vorschläge für das "Unwort des Jahres" eingereicht werden (Archivbild). (dpa / David Ebener )

Weitere Themenfelder seien die Sozialpolitik, verbunden mit der Debatte um die Energiekrise und die Corona-Pandemie. Zu den eingereichten Begriffen gehören demnach "Spezialoperation", "Sondervermögen", "Gratismentalität", "Klima-Terroristen" oder "Klima-RAF".

Mit der Wahl soll auf unangemessenen Sprachgebrauch aufmerksam gemacht und sensibilisiert werden. Vorschläge können noch bis zum 31. Dezember eingereicht werden. Am 10. Januar will die Jury in Marburg das "Unwort des Jahres" bekanntgeben.

