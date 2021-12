Holzsärge werden im April 2020 in New York vergraben: Die USA sind das Land mit der höchsten Zahl an Corona-Toten. (dpa / AP / John Minchillo )

Diese zeigen meist einen etwas höheren Stand an als die offiziellen Zahlen der Regierungsbehörden. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte die Todesfälle in Verbindung mit der Krankheit Covid-19 zuletzt mit knapp 796.000 angegeben. Kein Land weltweit hat mehr Corona-Tote registriert als die Vereinigten Staaten.

Am Montag hatte die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in den USA seit Beginn der Pandemie die Schwelle von 50 Millionen überschritten. In den Vereinigten Staaten leben rund 330 Millionen Menschen.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.