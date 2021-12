800.000 Corona-Tote in den USA: Präsident Biden spricht von einem "tragischen Meilenstein" (Archivbild). (IMAGO / UPI Photo / Oliver Contreras)

Das geht aus Zahlen der Johns Hopkins Universität in Baltimore hervor. Präsident Biden sprach von einem tragischen Meilenstein und drückte den Angehörigen der Verstorbenen sein Beileid aus. Er rief die Amerikanerinnen und Amerikaner dazu auf, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Kein Land weltweit hat mehr Corona-Tote registriert als die Vereinigten Staaten. Am Montag hatte die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in den USA seit Beginn der Pandemie die Schwelle von 50 Millionen überschritten. In den Vereinigten Staaten leben rund 330 Millionen Menschen.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.