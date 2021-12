Antony Blinken und Sergey Lawrow (dpa/Jonathan Nackstrand)

Nach einem Gespräch mit seinem russischen Kollegen Lawrow am Rande des OSZE-Treffens in Stockholm sagte der amerikanische Außenminister Blinken, die USA seien bereit, an einer diplomatischen Lösung mitzuwirken. Es liege nun an Russland, die Lage zu deeskalieren. Erneut warnte Blinken Russland vor einer militärischen Intervention in der Ukraine. Dies würde ernste Folgen haben. Russlands Außenminister Lawrow zeigte sich offen dafür, die USA in eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts einzubinden. Zugleich warnte er vor einer möglichen militärischen Konfrontation. Entlang der Grenze zwischen Russland und der Ukraine haben beide Seiten Truppenverbände verlegt.

