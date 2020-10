Im Konflikt um die Kaukasus-Region Berg-Karabach haben sich Armenien und Aserbaidschan auf Schritte zur Deeskalation verständigt.

So solle auf gezielte Angriffe auf Wohngebiete und Zivilisten verzichtet werden, erklärten die Außenminister beider Länder nach Verhandlungen in Genf. Zudem sollten die Leichen gefallener Soldaten an ihre jeweiligen Länder übergeben und eine Liste mit Kriegsgefangenen ausgetauscht werden. An den Gesprächen in Genf nahmen auch Vertreter Russlands, Frankreichs und der USA teil. Sie sind Teil einer Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die in dem Konflikt vermittelt.



Gestern gab es erneut schwere Kämpfe im Süden von Berg-Karabach. Mehrere Anläufe für eine Waffenruhe scheiterten bislang.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.