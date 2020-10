Im Konflikt um die Kaukasus-Region Berg-Karabach hat sich Armenien bereit erklärt, über einen Waffenstillstand zu verhandeln.

Das Außenministerium in Eriwan erklärte, man wolle dabei mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zusammenarbeiten. Mehrere Staaten, unter ihnen Russland und die USA, hatten gestern gefordert, die Gewalt sofort zu beenden. In der lange umkämpften Region Berg-Karabach gibt es seit Sonntag wieder heftige Gefechte. Heute früh wurden dort nach Angaben der örtlichen Behörden mehr als 50 Soldaten getötet. Insgesamt sind in den jüngsten Kämpfen mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen auch Zivilisten.

