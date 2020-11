In der Kaukasusregion Berg-Karabach haben mehrere Armenier ihre Häuser angezündet, weil sie sie nicht Aserbaidschanern überlassen wollen.

In dem Dorf Charektar standen mehrere Häuser in Flammen. Schon gestern waren hier und in der Umgebung dutzende Häuser niedergebrannt. Der Bezirk Kalbajar muss laut einem Waffenstillstandsabkommen morgen an Aserbaidschan übergeben werden.



Die verfeindeten Nachbarstaaten Armenien und Aserbaidschan hatten sich unter russischer Vermittlung auf einen Waffenstillstand in Berg-Karabach geeinigt. Armenien verpflichtete sich dabei, die Kontrolle über große Gebiete an Aserbaidschan zu übergeben. Vereinbart worden war auch ein Austausch getöteter Soldaten. Heute wurden die ersten Leichname übergeben, wie das aserbaidschanische Verteidigungsministerium mitteilte.

